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“بارك وأبسوس”: “mbc مصر” الأعلى مشاهدة فى رمضان يليها الحياة

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“بارك وأبسوس”: “mbc مصر” الأعلى مشاهدة فى رمضان يليها الحياة “بارك وأبسوس”: “mbc مصر” الأعلى مشاهدة فى رمضان يليها الحياة

حققت قناة “MBC ” التابعه لمجموعة قنوات “mbc” انجاز غير مسبوق بحصولها على المركز الأول داخل مصر كأكثر القنوات مشاهدة فى شهر رمضان.

وبناء على تقارير شركتي “بارك وأبسوس” العالمية لاستطلاعات الرأي وجمع البيانات، احتلت قناة “MBC مصر” المركز الأول كأعلى القنوات مشاهدة في مصر خلال شهر رمضان الكريم، بفارق كبير عن باقي القنوات، إذ مثلت نسب مشاهدتها في بعض الأيام ضعف مشاهدة قناة “الحياة الفضائية” التي احتلت المركز الثاني.

ومنذ بداية رمضان لم تتراجع قناة” MBC مصر”، وظلت رقم 1 بمتوسط مشاهدة 300 نقطة، بينما بلغ متوسط نسب مشاهدة قناة “الحياة” أقل من 150 نقطة لتحل في المركز الثاني، بينما حلت في المراكز التالية قناة” النهار” و”الحياة مسلسلات”، و”سي بي سي”، و”الحياة 2″، و”القناة الأولى المصرية”.

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