كثفت الأجهزة الأمنية بقنا جهودها لكشف ملابسات قيام مسلحين بإختطاف طفل من أمام منزلة بعد قيامهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بنجع حمادى
> كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أخطارا بإختطاف طفل بنجع حمادى
> كشفت التحريات قيام مسلحين بإختطاف ” زياد . أ ” 7 سنوات من أمام منزلة عقب قيامهم بإطلاق النيران بصورة عشوائية فى الهواء بالشارع وفروا هاربين وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.
تكثيف أمنى لكشف ملابسات قيام مسلحين باختطاف طفل بقنا
كثفت الأجهزة الأمنية بقنا جهودها لكشف ملابسات قيام مسلحين بإختطاف طفل من أمام منزلة بعد قيامهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بنجع حمادى