ضبط إرهابي متورط بحرق سيارات الشرطة بالإسماعيلية‎

تمكن عناصر الأمن الوطنى بالاسماعيلية، من ضبط إرهابي من أعضاء الإخوان، المسؤل عن التخطيط لتفنيذ العمليات الإرهابية التى تتم بنطاق المحافظة، من احراق سيارات رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة والصحفيين بالاسماعيلية.

وقال مصدر أمني، إنه تم القبض على المدعو “عمرو م ص م ” -20سنة- سائق، ومقيم القنطرة غرب.

وكشفت تخقيقات إدارة الأمن الوطنى، أن الإرهابى المسؤل فى تلك الخلية، عن التخطيط لتلك العمليات وطريقة تنفيذها، ومشاركته فى احراق سيارة الصحفى والحقوقى والقيادى بحملة السيسيى علاء سليم فجرا قبل نحو ثلاثة أشهر، أمام منزله بمدينه القنطره غرب.

وتم التحفظ على المتهم، وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.