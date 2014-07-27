محافظ المنيا: 5000 جنيه إعانة لأسر ضحايا حادث ملوي‎

تقرر بناء علي توجيهات اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بتكليف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بصرف إعانات لضحايا حادث ملوي بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز ، صرف 5000 جنيه لأسرة كل متوفي سواء كان عائل او مشترك في الاعالة و2000 جنيه لكل مصاب أمضى في المستشفي أكثرمن 24 ساعة وصرف مبلغ 5000جنية لحالات الخسائر في الممتلكات.

كان محافظ المنيا قد قرر فور وقوع الحادث صرف مبلغ 2000 جنيه إعانة عاجلة لكل اسرة تضررت من انهيار منزلها ، كما أعلن عن تخصيص ست شقق من مساكن الاولي بالرعاية للاسر المتضررة للانتقال اليها فورا والاقامة بها حتى انتهاء المحافظة من إعادة بناء المنازل المنهاره ، وكلف الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بالمحافظة بالإسراع في معاينة المنازل المنهاره والبدء فورا في إعادة بنائها على نفقة المحافظة.

كانت التحريات قد أكدت ان سبب انهيار المنازل يرجع إلى انفجار اسطوانة بوتاجاز اثناء التجهيز لإعداد طعام الإفطار اسفر الانفجار عن وفاة 10 اشخاص واصابة 3 مواطنين ،وتصدع وانهيار ثلاثة منازل بمدينة ملوى بمنطقة جنينة المغاربة.