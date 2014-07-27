بالصور.. تكدس الركاب على أرصفة محطة مصر.. ونفاد تذاكر الحجز

شهدت محطة مصر برمسيس اليوم تكدس الركاب على أرصفة المحطة، وبالأخص أرصفة الوجه القبلى، وسط تزاحم شديد على قطارات الصعيد، حيث تسابق المسافرون على القطارات المتوجهة للوجه القبلى، وشهدت القطارات المميزة تنافساً أكثر من المواطنين من أجل اللحاق بمقاعد خالية بالقطار.

فيما اختفت تذاكر قطارات الوجه القبلى من شبابيك الحجز، سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، حيث أكد الصرافون للمواطنين الراغبين فى الحجز عدم توافر تذاكر سواء اليوم أو غداً، وأن جميع المقاعد بكافة القطارات محجوزة بالكامل.

تكدس على أرصفة قبلى بمحطة مصر

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الركاب قبل استقلالهم القطار

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يستقلون القطار

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تسابق من أجل اللحاق بمقعد خال بقطار

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زحمة على الرصيف

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زحمة على أرصفة بحرى

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محطة مصر فى وقفة العيد

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