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وزير الداخلية يعين الدفراوي مديراً لمرور السويس

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وزير الداخلية يعين الدفراوي مديراً لمرور السويس وزير الداخلية يعين الدفراوي مديراً لمرور السويس

العقيد محمد السيد الدفراوى

أصدر اللواء محمد أبراهيم وزير الداخلية قراراً بتعيين العقيد محمد علي السيد الدفراوي مديراً لإدارة مرور السويس .

و يذكر أن العقيد الدفراوي من مواليد البحيرة ويبلغ من العمر 48عاماً وحاصل علي بكالوريوس الشرطة والحقوق عام 1987 وكان أخر منصب شغله وكيل إدارة مرور البحيرة.

استقبل اللواء العربي السروي محافظ السويس مدير المرور الجديد صباح اليوم واستعرض معه خطة المرور في الفترة القادمة للقضاء علي ظاهرة الإزدحام والتكدس المرور للسيارات بالشوارع العمومية وتكثيف رجال المرور بالميادين العامة والطرق الرئيسية مع التركيز علي التواجد المروري المكثف علي طريق السويس/السخنة والسويس/القاهرة والسويس/الإسماعيلية خلال فترة أجازات العيد وتحسين الأداء داخل الإدارات المختلفة داخل مبني المرور .

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