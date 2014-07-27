بالصور.. محافظ المنوفية يصدر بيانات إعلامية للمطالبة باستمراره فى منصبه

أصدر مركز إعلام محافظة المنوفية بيانات إعلامية تم توزيعها على الصحفيين تطالب باستمرار الدكتور أحمد شيرين فوزى فى منصبه كمحافظ للمنوفية فى حركة المحافظين المتوقع إجرائها عقب عيد الفطر المبارك فى سابقة غريبة.

وجاءت عناوين البيانات الصحفية كالأتي ” تجاوب واسع من مواطني المنوفية مع الحملة الشعبية لتأييد محافظ المنوفية” ، “رابطة عمد ومشايخ المنوفية يؤيدون استمرار محافظ المنوفية” ، ” أهالى المنوفية يطالبون ببقاء الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظا للمنوفية”.

كما أرسل مركز اعلام المحافظة بيانا بأسماء عدد من المواطنيين يؤكدون جمعهم توقيعات للمطالبة ببقاء محافظ المنوفية فى منصبه وتدشين حملة شعبية لتأييده.

وجاء فى البيانات ” نظرا لأداءه المتميز خلال توليه مسئولية المحافظة مؤكدين ان هذا التأييد يأتي حرصا علي إرجاع الفضل لأهله فقد كان لاداء المحافظ في المرحلة السابقة نموذجا للتواصل بين كافة طوائف الشعب منتهجا لسياسة الباب المفتوح ولم يجد أي مواطن جهدا في الوصول اليه والتواصل معه لحل مشاكله ودائما ملبيا لأي متصل من خلال هاتفه المحمول”.

وطالبت البيانات ببقاء المحافظ قائلين ” من خلال هذا البيان نناشد القيادة السياسية الإبقاء علي الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظا للمنوفية لمواصلة مسيرة التقدم علي أرض المحافظة وقد شهد البيان تجاوبا واسعا بين مواطني المنوفية وقاموا بالتوقيع علي البيان “.