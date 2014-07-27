محافظ مطروح: رفع حالة الاستعداد للأجهزة الخدمية والأمنية لاستقبال عيد الفطر

قال اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوي لمستشفيات المحافظة و نقاط الإسعاف على طول الطريق الساحلي من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك بالإضافة الى توفير كافة الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية استعدادا لاستقبال اى طارئ.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الاجراءات العاجلة نحو أي مشكلة أو شكاوى بصفة دورية.

وشدد المحافظ على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من صلاحيتها من خلال فتح عدد من المنافذ لتوزيع المواد التموينية للبيع بسعر الجملة بمدن المحافظة الثمانية ، بالاضافة إلي رقابة الأسواق لعدم حدوث تلاعب فى الاسعار مع توفير الدقيق والخبز بالمواصفات المطلوبة للمواطنين طوال أيام العيد مع عرض بيان يومي بموقف منافذ التوزيع والمخابز البلدية والإفرنجية ، وكذلك توفير اللحوم والدواجن المذبوحة والأسماك واسطوانات الغاز بكافة المستودعات على مستوي المحافظة الثمانية.

وأكد على توافر أرصدة كافية بالمستودعات منعا لأي اختناق، وذلك من خلال المرور اليومي من خلال مجموعات عمل دورية رقابية يشارك فيها نواب رؤساء المراكز ومفتشي التموين والصحة والطب البيطري والزراعة والبيئة والأمن الصناعي وقسم مباحث التموين لأحكام الرقابة على الأسواق لتامين وصول السلع المؤمنة صحيا لمواطني المحافظة وعرض بيان يومي بموقف المرور على الأسواق.

كما قرر محافظ مطروح فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمواطنين ومصطافي وزائري المحافظة خلال أيام العيد ، مع تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة من الطريق الدولي الاسكندرية مطروح وذلك بالتنسيق بين مديرية امن مطروح وقيادة المنطقة الشمالية والغربية العسكرية.

ووجه المحافظ إلى رؤساء المدن بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة للحدائق العامة والشوارع الرئيسية والشواطئ المختلفة بالمحافظة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك خاصة فى ظل الاقبال المتزايد على المحافظة خلال عطلة أيام عيد الفطر المبارك.