محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليل الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

قام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب توحيد توفيق عبد السميع قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء علي الدمرداش مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة اليوم بوضع أكليل من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على الدور العظيم والتضحيات التي بذلها شهداء الحروب في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته ، وأشاد بجهود القوات المسلحة المصرية فى السلم والحرب والدفاع عن حدودنا الخارجية.

/أ ش أ/