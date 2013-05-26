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العربي يغادر الأردن بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي

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العربي يغادر الأردن بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي العربي يغادر الأردن بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

غادر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، عمان ظهر اليوم، في ختام زيارة للأردن استغرقت ثلاثة أيام شارك خلالها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013 في منطقة البحر الميت.

وتشارك في فعاليات المنتدى الذي يعقد تحت شعار "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي"، ويختتم أعماله اليوم نحو 900 شخصية تضم قيادات عالمية وإقليمية وشخصيات رائدة في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ظل تحولات سياسية عميقة في المنطقة وتباطؤ اقتصادي عالمي.

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