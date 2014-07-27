“داعش” تسيطر على مناطق جديدة بمحافظة “الحسكة” بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري

فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) سيطرته على مناطق جديدة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بالتزامن مع سيطرته على موقع آخر في محافظة الرقة شمال البلاد.

ونقل ( راديو سوا ) الأمريكي عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله اليوم الأحد” إن عناصر داعش استولوا على فوج الميلبية الواقع جنوب مدينة الحسكة ، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام ” ، مشيرا إلى أن التنظيم شن هجوما على الفوج المعروف أيضا بالفوج 121 ، منذ الخميس الماضي.

وكان مقاتلو داعش قد استولوا الجمعة الماضية على مقر الفوج 17 شمال مدينة الرقة ، بعد معارك تسببت بمقتل 85 عنصرا من قوات النظام، أعدم أغلبيتهم أثناء انسحابهم من الموقع.

/أ ش أ/