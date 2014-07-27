أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“داعش” تسيطر على مناطق جديدة بمحافظة “الحسكة” بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري

Google+ Print
“داعش” تسيطر على مناطق جديدة بمحافظة “الحسكة” بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري “داعش” تسيطر على مناطق جديدة بمحافظة “الحسكة” بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري

فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) سيطرته على مناطق جديدة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بالتزامن مع سيطرته على موقع آخر في محافظة الرقة شمال البلاد.

ونقل ( راديو سوا ) الأمريكي عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله اليوم الأحد” إن عناصر داعش استولوا على فوج الميلبية الواقع جنوب مدينة الحسكة ، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام ” ، مشيرا إلى أن التنظيم شن هجوما على الفوج المعروف أيضا بالفوج 121 ، منذ الخميس الماضي.

وكان مقاتلو داعش قد استولوا الجمعة الماضية على مقر الفوج 17 شمال مدينة الرقة ، بعد معارك تسببت بمقتل 85 عنصرا من قوات النظام، أعدم أغلبيتهم أثناء انسحابهم من الموقع.

/أ ش أ/

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا