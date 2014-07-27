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حركة «طالبان» تعلن مسئوليتها عن الهجوم على منزل قائد شرطة جنوب أفغانستان

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أعلن قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم حركة «طالبان» مسئولية الحركة عن الهجوم على منزل قائد شرطة منطقة جنوب أفغانستان.

ونقلت «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عن ضياء دوراني المتحدث باسم الشرطة في إقليم «قندهار» قوله إن مجموعة من الانتحاريين شنوا هجوما في وقت مبكر من الأحد من مبنى مدرسة بالقرب من منزل الجنرال عبدالرازق في منطقة «سبين بولداك» وحاولوا دخول المنزل وذلك قبل قتلهم على أيدي قوات الشرطة.
>وأشار دوراني إلى مقتل شخصين جراء هذا الهجوم أحدهما مدني والآخر من رجال الشرطة.

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