«إيتار تاس»: جنديان أوكرانيان طلبا اللجوء إلى روسيا

قال فاسيلي مالايف، المتحدث الرسمي باسم إدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة روستوف الواقعة جنوب روسيا، إن اثنين من جنود حرس الحدود الأوكرانية ألقيا أسلحتهما وعبرا الحدود إلى منطقة روستوف طالبين اللجوء إلى روسيا.

وأبلغ مالايف وكالة الأنباء الروسية «إيتار-تاس»، الأحد، بحسب ما بثته على موقعها الالكتروني، أن الجنديين كانا يريدان تقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية.

في الوقت نفسه، غادر ليلة السبت، أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وحداتهم العسكرية وطلبوا من الميليشيات مساعدتهم على عبور الحدود إلى روسيا لأنهم لا يريدون القتال ضد شعبهم، وقد وصل هؤلاء الجنود إلى روسيا عبر نقطة دونيتسك الحدودية، ومن هناك وجهوا الشكر إلى الميليشيات التي ساعدتهم.

وبدأت الأزمة الأوكرانية بنزاع بين الناطقين بالروسية في الشرق والسلطات الأوكرانية، إلا أنه سرعان ما تحول إلى نزاع بين الشرق والغرب أعاد إحياء الحرب الباردة التي كانت قائمة بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية.