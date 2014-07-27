ليبيا: اغتيال أحد عناصر تحريات القوات الخاصة ببنغازي

اغتال مسلحون مجهولون أحد عناصر تحريات القوات الخاصة ببنغازي، جراء استهدافه بإطلاق وابل من الرصاص عليه فأردوه قتيلا.

>وقال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة ببنغازي«الصاعقة» ميلود الزوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر الأحد: «إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا أحد عناصر تحريات القوات الخاصة ويدعى محمود محمد بإطلاق الرصاص عليه قرب معسكر اللواء 319، ما أدى إلى مقتله في الحال، ولاذت السيارة بالفرار» .

>وأضاف الزوي أنه تم نقل جثة عنصر التحريات إلى مركز بنغازي الطبي، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة.

>وتشهد منطقة بوعطني اشتباكات، منذ الأثنين الماضي، بين قوات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي والقوات الخاصة (الصاعقة)، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

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