أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ليبيا: اغتيال أحد عناصر تحريات القوات الخاصة ببنغازي

Google+ Print

اغتال مسلحون مجهولون أحد عناصر تحريات القوات الخاصة ببنغازي، جراء استهدافه بإطلاق وابل من الرصاص عليه فأردوه قتيلا.
>وقال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة ببنغازي«الصاعقة» ميلود الزوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر الأحد: «إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا أحد عناصر تحريات القوات الخاصة ويدعى محمود محمد بإطلاق الرصاص عليه قرب معسكر اللواء 319، ما أدى إلى مقتله في الحال، ولاذت السيارة بالفرار» .
>وأضاف الزوي أنه تم نقل جثة عنصر التحريات إلى مركز بنغازي الطبي، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة.
>وتشهد منطقة بوعطني اشتباكات، منذ الأثنين الماضي، بين قوات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي والقوات الخاصة (الصاعقة)، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية