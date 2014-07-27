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دبلوماسي إيراني: قوة غزة وصمودها قلبت حسابات أعداءها

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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استمرار بلاده في دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني، واعتبر أن قوة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في غزة قلبت جميع حسابات الأعداء.
>وأشاد عبد اللهيان، في اجتماع عقده مع الأمين العام لحركة «الجهاد» الفلسطينية رمضان عبد الله في بيروت حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية ببطولة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
>واستعرض عبد اللهيان الخطوات والمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها إيران للحد من العدوان الإسرائيلي وايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني الاعزل في غزة، بجانب استعدادها لنقل الجرحى عبر لا سيما النساء والاطفال لمعالجتهم في المستشفيات الإيرانية.
>وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى الفشل والاحباط الذي تشعر به إسرائيل في مواجهة المقاومة وصمود الشعب في غزة، واعتبر أن الانتصارات التي حققتها المقاومة قلبت جميع موازين الأعداء وحساباتهم، على حد تعبيره.

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