أوقاف السويس : رفضنا إقامة أى ساحات بالعيد لها انتمائات سياسية‎

قال الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أنهم رفضوا إقامة أى ساحات بعيد الفطر تنتمي لاى فصائل أو قوي سياسية حفاظا على قدسية عيد الفطر والابتعاد نهائيا بالدين والشعائر الاسلامية عن اى أمور سياسية وتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بإبعاد المساجد والأوقاف نهائيا عن السياسة والتركيز فقط فى الأمور الدينية وهو الدور الأصيل للأوقاف والأزهر.

أضاف وكيل وزارة الاوقاف فى تصريحات صحفية أن هناك 35 ساحة لصلاة العيد بالسويس وجميعهم سيخطب فيها شيوخ من الأوقاف أو الأزهر ، موضحا أن هناك متابعة لجميع المساجد وساحات صلاة العيد لمنع اى خطب تتحدث عن السياسية او أى محاولات للتحريض على العنف وبث روح الفتنة بين المواطني.

تابع وكيل وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة العيد سوف يكون عن العيد آدابه وضوابط الفرحة فيه بالإضافة للتحدث عن العبادات والأعياد في الإسلام وحكمة مشروعية الأعياد والآداب الإسلامية في العيد والأعياد تدعوا للتسامح ونبذ الخلافات بالاضافة إلى مظاهر الفرح وضوابطه في العيد.