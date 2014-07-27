أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة 68 متهماً بـ”أحداث الأزبكية” لجلسة 9 سبتمبر لتعذر حضور خمسة متهمين

Google+ Print
تأجيل محاكمة 68 متهماً بـ”أحداث الأزبكية” لجلسة 9 سبتمبر لتعذر حضور خمسة متهمين تأجيل محاكمة 68 متهماً بـ”أحداث الأزبكية” لجلسة 9 سبتمبر لتعذر حضور خمسة متهمين

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى تأجيل محاكمة 68 متهماً، في قضية أحداث شغب الأزبكية، والتى وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل لتعذر حضور 5 متهمين حدث إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم.

يذكر أن النيابة، قد أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية, ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خربوا سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا