تأجيل محاكمة 68 متهماً بـ”أحداث الأزبكية” لجلسة 9 سبتمبر لتعذر حضور خمسة متهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى تأجيل محاكمة 68 متهماً، في قضية أحداث شغب الأزبكية، والتى وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل لتعذر حضور 5 متهمين حدث إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم.

يذكر أن النيابة، قد أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية, ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خربوا سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.