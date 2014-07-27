تعيين نشأت السيد مديرا لبنك التنمية والائتمان في كفر شكر بالقليوبية

أصدر احمد الزينى رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية وناهد العطافى رئيس قطاع الوجه البحرى قرار بتعيين المحاسب نشأت السيد حسين مديرا لبنك التنمية والائتمان الزراعية بالمنشأة الكبرى بكفر شكر وذلك بناءا على التقارير الايجابية ودوره فى تطوير الأداء بالبنك وانجازاته خلال عمله ببنك التنمية كوكيلا ماليا ومراجعا واخصائى مصرفية.

وقال نشأت انه سيقوم خلال الفترة القادمة بعمل مراجعات شاملة لأوجه الصرف الخاصة بالقروض وصرفها فى الغرض الذى استخرج القرض من اجله ، مؤكدا انه سيعمل على حل مشاكل المزارعين فى اسنيت والمنشأة الكبرى والصغرى والصفين وتقديم كافة التيسيرات لهم.