"التعليم العالى": 161 طالبا التحقوا بمعاهد الوزارة بالمرحلة الأولى

أعلن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم فى المرحلة الاولى للشعبة العلمية 21403 طلاب، بينما كان المقدر 21449 طالبا مما يعنى أن 46 طالبا تخلفوا عن التسجيل، بينما قام 19301 طالب من الشعبة الهندسية بتسجيل رغابتهم من اجمالى19382 طالب بواقع 81 متخلفين.

وأوضح عبد الخالق، أن 67 طالبا من الشعبة العلمية التحقوا بمعاهد تابعه للوزارة، وكذلك 94 طالب من الأدبى بإجمالى 161 طالبا التحقوا بمعاهد.

وأعرب عبد الخالق خلال كلمتة فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى، أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم فى الشعبة الادبية 58905 طالب من اجمالى 59630 طالب مما يقدر بتخلف 725 طالبا، مؤكدا أن اجمالى الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغابتهم فى المرحلة الاولى يقدر 852 طالبا .

وأضاف أن نتائج الطلاب كشفت أن اعداد الطلاب الذين التحقوا بكليات جامعية من الشعبة العلمية 40637 طالبا، بينما التحق 58811 طالبا بكليات جامعية من الشعبه الادبية بإجمالى 99448 طالبا.

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