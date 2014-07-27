"التموين": 3 فروع للمجمعات الاستهلاكية لبيع الخضار واللحوم بالإسكندرية

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أن هناك خطة للتوسع فى إنشاء فروع للمجمعات الاستهلاكية لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة، هذه الفروع المتخصصة على نظام الفرانشايز لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مميزة.

وقام الوزير عقب الافتتاح بجولة فى 7 مناطق، وهى الشاطبى والابراهيمية ومحطة الرمل و7 بنات وبحرى واللبان وحارة البطارية بحى الجمرك، تفقد خلالها عدة مخابز بلدية مدعمة، واطمأن على توفير الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبسهولة ويسر ونجاح نظام الخبز الجديد، كما تفقد عدة مجمعات استهلاكية ومحلات بقالة تموينية ومخازن شركة الجملة، وتأكد من توافر السلع التموينية حسب النظام الجديد واستمرار ضخ السلع فى محلات البقالة من شركات الجملة.

وأضاف الوزير، فى تصريحات اليوم، أنه تم افتتاح 3 فروع جديدة متخصصة للمجمعات الاستهلاكية بشارع بورسعيد بالإسكندرية الفرع الأول للخضار والفاكهة، والثانى للحوم الطازجة، والثالث للمجمدات من الخضر واللحوم والدواجن والأسماك، وذلك للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين تناسب جميع دخول الأسر المصرية وتقل بنسبة 30% عن أسعار الأسواق.

وأكد الوزير أن النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية يتضمن إتاحة حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية بدلا من 3 سلع، وأن المواطن سوف يختار ما يناسب احتياجاته بقيمة الدعم، ولن يدفع للبقال التموينى نقدا إلا هامش الربح البسيط، مثل 25 قرشا لكيلو السكر و25 قرشا لكيلو الأرز و75 قرشا للدجاجة وجنيه واحد فقط لكيلو اللحمة، على أن تُخصم أثمان هذه المنتجات من قيمة الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين الذكية، وأوضح أنه تقرر مد صرف السلع التموينية الخاصة بشهر يوليو الحالى بمنحة رمضان مع شهر أغسطس المقبل، وأن هناك خطوطا ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، ومنها 19805 و19588 و16528 و19468 .