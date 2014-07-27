ضبط تشكيل عصابي متورط في 12 واقعة سرقة بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز البلينا بمديرية أمن سوهاج من ضبط كل المدعو شريف عاصم عزت عبد الراضى سن 20 عامل ومقيم بندر البلينا وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وكذا طلقة حية من ذات العيار 2- خميس عبد الرحيم احمد ياسين سن 20عامل ومقيم الساحل بحرى وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وكذا طلقة حية من ذات العيار.

كما ضبط بحوزتهما على 17 لفافة ورقية بداخلها نبات البانجو المخدر يزنوا حوالى 400 جرام، ومبلغ مالى وقدرة 80 ج والذى تبين انهم قاموا بالاشتراك مع كل من المدعو عبد الرحيم مدبولى نور الدين سن 22 عامل ومقيم بندر البلينا ” هارب ” والمدعو عزت عاصم عزت عبد الراضى سن 19 عامل ومقيم بندر البلينا ” هارب ” بتكوين تشكيلا عصابيا يتزعمة الأول تخصص فى وقائع السرقات المتنوعة والذى تبين أنهم ارتكبوا وقائع المحاضر الآتية :-

> - 6022 جنح مركز البلينا لسنة 2014م سرقة مخزن خردوات واداوت كتابية

- 6754 جنح مركز البلينا لسنة 2013 ” سرقة سلسة ذهبية

- 3836 جنح مركز البلينا لسنة 2014م ” سرقة محتويات الشقة ”

- 6052 جنح مركز البلينا لسنة 2014م ” سرقة محتويات الشقة ”

- 6603 أدارى مركز البلينا لسنة 2013 ” خطف شنطة يد ”

- 8147 جنح مركز البلينا لسنة 2014م ” سرقة محتويات الشقه

- 5914 جنح مركز البلينا لسنة 2014م ” سرقة محتويات الشقه ”

- 2249 أدارى مركز البلينا لسنة 2014م ” سرقة هاتف محمول ”

- 5686 جنح مركز البلينا لسنة 2014م ” سرقة محل اجهزة كهربائية ”

- 7040 جنح مركز البلينا لسنة 2014م ” خطف سلسلة ذهبية ”

- 6839 جنح مركز البلينا لسنة 2013م ” سرقة هاتف محمول ”

- 9859 جنح مركز البلينا لسنة 2013م ” سرقة محل ”

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3872 إدارى مركز البلينا لسنة 2014م