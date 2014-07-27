لإطلالة العيد... اختاري الشكل الأنسب لحاجبيك

من الأفضل أن تتأكّدي من أنَّ شكل حاجبيك مناسب أو يحتاج إلى تغيير قبل قدوم العيد. يمكنك زيارة صالون التجميل لنزع الشعر الزائد من الحاجبين ولإعطائهما الشكل المناسب لوجهك. وقبل أن تبدئي بتنظيف حاجبيك، لتحصلي على إطلالتك اللافتة، عليك أن تبحثي قليلاً في الإنترنت عن صور نجماتك المفضّلات، أو حتى في مجلات الفنِّ والجمال!

إنّ اختيارك شكل حاجبيك، قبل البدء بتنظيفهما، يجعلك قادرة بشكل أكبر على تحديد الشكل المناسب لما ترغبين فيه، فتقلّ فرص إفساد شكلهما.

وإن كنت ترغبين في حاجبين كثيفين كحاجبي مايا دياب، أو في حاجبين رفيعين كاللذين تتمتع بهما نانسي عجرم، فعليك أن تلاحظي ارتفاع قوس الحاجبين جيّداً، وإلى أيّ مدى يمتدّ طول الحاجب على الجانبين، ومن أين يبدآن.

واحرصي على انتقاء نجمة تشبهك في ملامح وجهها، أو على الأقلّ في الشكل. فلو كان وجهك بيضوياً، اختاري نجمة تتميّز بالوجه البيضوي؛ فغالباً سيُناسبك رسم حاجبيها أيضاً.

«سيدتي نت» يقدِّم لك هذه الطرق البسيطة للحصول على حواجب جذابة مع إطلالة طبيعيَّة:

تابعي أيضاً:

- تجنبي استخدام تقنية صبغ الحواجب، واستبدليها ببعض الخطوات البسيطة لإظهار حاجبيكِ بشكل جذاب وطبيعي، بمساعدة بعض مستحضرات التجميل، وبمراعاة إبقاء حاجبيك بشكلهما الطبيعي السميك.

- استخدمي قلم الحواجب لإطلاله بسيطة. يمكنكِ استخدام أقلام الحواجب المتوفّرة في المتاجر المختلفة. لكن عليكِ مراعاة ملء فراغات حاجبيك عن طريق بعض الرتوش الخفيف باتجاهٍ واحد، فوق مناطق الفراغات، مع تجنّب الضغط على القلم أثناء التلوين. وفي النهاية، قومي بتمشيط الحاجب لتوزيع اللون، لتمتّعي بحاجب طبيعيّ.

- استخدمي ظلال العيون مع بعض المنتجات الحديثة والخاصّة برسم الحواجب، كالبودرة الجافة. وإذا كنت تملكين علبة ظلال حديثة، تحتوي على الألوان الداكنة غير اللامعة، كالبنيّ والأسود، فلن تحتاجي إلى شراء منتج خاصّ بالحواجب. وبالنسبة إلى المراهقات، فإنَّ اللون الأنسب الذي يُمكنهنّ استخدامه هو اللون البنيّ المطفي، لأنَّ اللون الأسود قد يزيد من أعمارهنَّ الحقيقيّة.

- إذا كنتِ تستعدّين لحفلة خاصة، وتريدين إظهار حاجبيكِ بشكل أكثر وضوحاً وكثافة، يُمكنكِ استخدام الظلال وقلم التحديد، في وقتٍ واحد، لتحديد حاجبيك وملء فراغاتهما. أولاً: قومي باختيار قلم تحديد الحواجب باللون البني الباهت، وارسمي حاجبيك بمحاذاة الشعيرات بخط رفيع وخفيف، ثمّ عبّي حاجبيك بواسطة القليل من الظلال البنيّ. وأخيراً، مشِّطي حاجبيك بواسطة فرشاة الحواجب أو بفرشاة ماسكرا جافّة. وإذا أردت أن تحصلي على ثبات أطول لحاجبيك، فقومي بتمشيطهما بجل الحواجب.

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