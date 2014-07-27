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عالم فلك: الليلة الأولى فى عيد الفطر تشهد زخة شهب “برج الدلو”

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عالم فلك: الليلة الأولى فى عيد الفطر تشهد زخة شهب “برج الدلو” عالم فلك: الليلة الأولى فى عيد الفطر تشهد زخة شهب “برج الدلو”

صرح الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن سماء الكرة الأرضية ستشهد الليلة القادمة “ليل الاثنين وفجر الثلاثاء” زخة شهب ، والتى يصل فيها عدد الشهب الساقطة إلى ما يقرب من 20 شهابا فى الساعة تتحرك بسرعة تصل إلى 40 كيلومترا فى الثانية.

وأضاف الدكتور تادرس – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن زخة شهب برج الدلو يطلق عليها أحيانا “الدلويات” نسبة إلى برج الدلو التى تظهر الشهب وكأنها آتية منه، مشيرا إلى أن تلك الزخات تحدث عندما تمر الأرض بإحدى زيول المذنبات القديمة التى تتكاثر فيها مخلفات تلك المذنبات من رماد وأتربة وتدخل الأرض مسببة ما يسمى “المطر الشهابى”.

وأوضح أن المذنب الذى ستمر الأرض بمخلفاته فى تلك الليلة هو مذنب “96 بى ماشهولز”، مؤكدا أنه لا خوف من حدوث أى أثار ضارة بالأرض وسكانها من تلك الظاهرة التى يمكن متابعتها فى السماء إذا كانت صافية من السحب وبعيدة كل البعد عن إضاءة المدينة فى الوقت الذى يكون فيه القمر غير موجود.

أ ش أ

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