الصحة : حملات رقابية بـ18 محافظة وإعدام 5 أطنان كعك فاسد و إيقاف 94 منشأة غذائية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 5 طن من كعك العيد الغير صالح للاستهلاك الآدمي ، و إيقاف تشغيل 94 منشأة غذائية غير ملتزمة بالمعايير الصحية السليمة من إجمالي 1407 منشأة تم المرور عليها خلال الحملات الرقابية المستمرة التي قامت بها الوزارة في إطار استعداداتها لعيد الفطر المبارك، حرصاً على أمن و سلامة الأغذية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه تم تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مخابز تصنيع كعك العيد و محلات عرض وبيع الكعك بـ 18 محافظة على مستوى الجمهورية للوقوف على مدى إلتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية السليمة، و كذلك متابعةإلتزام العاملين بالمخابز و محال البيع بحمل الشهادات الصحية .

‫ وأوضح البيان أن الحملة شملت سحب 2823 عينة أرسلت للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة، فيما تم تحرير عدد 1390 محضر ، منها 527 محضر لنقص الاشتراطات الصحية ، 779 محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بهذة المنشآت و 84 محضر لأسباب مختلفة .