“الوايت نايتس” يهدد بحضور مباراة الزمالك ومازيمبي

قبل ساعات من مباراة الزمالك ومازيمبى والتى ستقام على ملعب الإسكندرية فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم ،هددت رابطة “الوايت نايتس” المنتمية لجماهير نادى الزمالك بحضور المباراة رغم رفض الجهات الأمنية إقامة اللقاء بدون جمهور.

وكان أعضاء الرابطة ،قد أعلنوا أمس أنهم سيؤازرون الفريق أمام مازيمبي الكونغولي لاسيما و أن الكاف لم يصدر أي قرار بمنع الجماهير من حضور اللقاء.

يذكر أن الجهات الأمنية رفضت الحضور الجماهيري للمباراة بسببب أعمال الشغب التي يقوم بها “الوايت نايتس” عقب كل مباراة يحضرها الجروب.