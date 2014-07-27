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اسرائيل تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

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اسرائيل تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية اسرائيل تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

وذكر نادي الاسير الفلسطيني – في بيان له اليوم – ان قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولي من اليوم الاحد 18 مواطنا من مناطق متفرقة من محافظات الضفة والقدس المحتلة.

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل في الخليل 11 مواطناً ، فضلا عن مواطن من مخيم الفارعة (شمال محافظة نابلس) و آخر من البيرة، و كذلك خمسة مواطنين من القدس.

والجدير بالذكر ان اسرائيل بدأت شن حملة الاعتقالات الواسعة بمختلف أرجاء الضفة الغربية منذ حادث خطف المستوطنين اليهود الثلاثة ليل ١٢ يونيو الماضي، والذين عثر على جثثهم فى أول يوليو الجاري بمنطقة قريبة من محافظة الخليل جنوب الضفة، وقد شملت الحملة اعتقال نواب ووزراء سابقين و اسري محررين ، ثم توسعت حملة الاعتقالات لتطال الفلسطينين داخل الاراضي العربية المحتلة عام ١٩٤٨ بعد على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة التي قاموا بها تنديدا بعنصرية اسرائيل بعد حرق الفتى المقدسي محمد ابوخضير حيا على ايدي مستوطنين .

أ ش أ

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