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الأزهر الشريف يدين عمليات التهجير القسري لمسيحيي الموصل بالعراق

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الأزهر الشريف يدين عمليات التهجير القسري لمسيحيي الموصل بالعراق الأزهر الشريف يدين عمليات التهجير القسري لمسيحيي الموصل بالعراق

أعربت مشيخة الأزهر الشريف عن انزعاجها الشديد إزاء ما يتواتر من أنباء بشأن عمليات التهجير القسري لمسيحيي مدينة الموصل، الأمر الذي يتناقض كليًّا مع المباديء والتعاليم الإسلامية السمحة، والتي تدعو إلى التعايش والتواصل بين الناس كافة ، فضلا عن تنافيه مع مسار التاريخ العراقي الزاخر بالتعايش والوئام بين أبناء مختلف الطوائف والأعراق.

كما أكدت مشيخة الأزهر الشريف – في بيان لها اليوم الأحد – إدانتها التامة لأي سلوك متطرف من شأنه الإضرار بأرواح أو ممتلكات أو مصالح المواطنين العراقيين الأبرياء، أيا كانت انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية أو القومية.

وشدد الأزهر في هذا السياق على أهمية تنبه كافة القيادات السياسية والدينية والعرقية إلى ما يحاك ضد الأمة العربية والإسلامية من مؤامرات وفتن، تستهدف تقسيمها وتمزيقها وتقطيع أوصالها، وصولاً إلى أهداف مشبوهة نعرفها جميعا، وضرورة التَّصدي والوقوف الحاسم بوجه هذه النزعة البعيدة كل البعد عن روح الأمتين العربية والإسلامية.

وجدد الأزهر التأكيد على قلقه حيال تنامي الأبعاد الطائفية والمذهبية للأحداث المتسارعة بجمهورية العراق الشقيق على مدار الأسابيع الأخيرة.

أ ش أ

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