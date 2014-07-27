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القوات المسلحة ترسل 50 ألف كرتونة مواد غذائية إلى قطاع غزة

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القوات المسلحة ترسل 50 ألف كرتونة مواد غذائية إلى قطاع غزة القوات المسلحة ترسل 50 ألف كرتونة مواد غذائية إلى قطاع غزة

تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لإحتواء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة ،وذلك عبر استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ،قد أصدر تكليفات باستمرار جسر المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع.

وتم إعداد وتجهيز 50 ألف كرتونة من المواد الغذائية والتموينية المقدمة من الشعب المصرى لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.

هذا وقد تحركت 15 شاحنة تحمل المساعدات فى طريقها إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها إلى الأراضى الفلسطينية خلال الساعات القليلة القادمة.

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