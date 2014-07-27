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عمرو يوسف: الداخلية لم تتدخل في أحداث «عد تنازلي» .. و«سليم» من خيال المؤلف

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عمرو يوسف: الداخلية لم تتدخل في أحداث «عد تنازلي» .. و«سليم» من خيال المؤلف عمرو يوسف: الداخلية لم تتدخل في أحداث «عد تنازلي» .. و«سليم» من خيال المؤلف

احتفل الفنان عمرو يوسف بنجاح مسلسله «عد تنازلى»، خلال مؤتمر صحفي بفندق سوفتيل الجزيرة .

ونفى يوسف ما تردد حول وجود شخصية سليم الإرهابي بأرض الواقع، مؤكدًا أنها شخصية من خيال المؤلف وإن كان هناك تشابه بينها وبين أكثر من شخصية آخرى .

وأشار يوسف، إلى أن سليم نموذج لمواطن ما غير مرتبط بزمن معين، فهو فقط مواطن تعرض للظلم دون أي سبب ، فقرر أن ينتقم ليسترد حقه، مشددًا أنه سليم أخطأ عندما فكر في الانتقام والبلطجة والإرهاب لأنها ليست  بحل.
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> وأثنى عمرو على دور وزارة الداخلية  في دعم وتأمين العمل، مشيرًا  إلى أنها لم تتدخل مطلقًا في العمل .

 

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