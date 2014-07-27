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الفيل الأزرق بجميع دور العرض المصرية في وقفة عيد الفطر

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الفيل الأزرق بجميع دور العرض المصرية في وقفة عيد الفطر الفيل الأزرق بجميع دور العرض المصرية في وقفة عيد الفطر

الفيل الأزرق

ينطلق فيلم الفيل الأزرق في جميع دور العرض المصرية مفتتحاً السباق السينمائي في ليلة العيد، وبالتحديد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وقبل ساعات من بدء الموسم السينمائي في عيد الفطر المبارك،

وفي الفيلم يقدم المخرج مروان حامد صياغة سينمائية لرواية الكاتب أحمد مراد التي تحمل نفس الاسم وتصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالمية.

ويحكي الفيل الأزرق قصة دكتور  يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث سيعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.

ويقوم ببطولة فيلم الفيل الأزرق كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم والنجمة الكبيرة لبلبلة، وهو من إنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع التي أسسها المنتج كامل أبو علي ليقدم من خلالها 37 فيلماً ومسلسلاً منذ عام 2003.

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