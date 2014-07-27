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حماس: توافق بين الفصائل على تهدئة لمدة 24 ساعة استجابة لتدخل الأمم المتحدة

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حماس: توافق بين الفصائل على تهدئة لمدة 24 ساعة استجابة لتدخل الأمم المتحدة حماس: توافق بين الفصائل على تهدئة لمدة 24 ساعة استجابة لتدخل الأمم المتحدة

حركة حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الفصائل الفلسطينية وافقت على “تهدئة إنسانية” لمدة 24 ساعة استجابة لتدخل الأمم المتحدة ومراعاة الأجواء العيد.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح مقتضب ظهر اليوم :”استجابة لتدخل الأمم المتحدة ومراعاة لأوضاع شعبنا وأجواء العيد فإنه تم التوافق بين فصائل المقاومة على تهدئة انسانية لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد”.

وكانت حماس وباقي الفصائل الفلسطينية رفضت فى وقت سابق اعلان إسرائيل الليلة الماضية من جانب واحد “هدنة انسانية” جديدة لمدة أربع وعشرين ساعة تنتهي بحلول الساعة 12 ليلا،واعتبرته إلتفافا على تضحيات الشعب الفلسطيني ومطالب المقاومة بوقف العدوان ورفع الحصار.

/أ ش أ/

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