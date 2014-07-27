أوقاف قنا : 49 ساحة عامة لصلاة العيد والخطبة تتناول حب الوطن

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا عن 49 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك موزعة على مدن ومراكز المحافظة .

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ صالح السقطى ” لوكالة انباء اونا ” ان المديرية سوف تستعين بخطباء الساحات ممن مصرح لهم من قبل وزارة الاوقاف وفقا للقانون الذى منع أى إمام غير أزهرى من الخطابة أو اعتلاء منابر المساجد.

وأضاف السقطى بأنه تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أى أمور سياسية خلال خطبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم توحيد الخطب في ساحات المحافظة والتي ستكون عن حب الوطن و صدقة عيد الفطر و صلة الأرحام، والعمل بأعمال شهر رمضان الكريم طوال العام والإيخاء.