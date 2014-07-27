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“وفد أسيوط” يرحب بقرار الحكومة استكمال ورصف طريق أسيوط ـ الفرافرة

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“وفد أسيوط” يرحب بقرار الحكومة استكمال ورصف طريق أسيوط ـ الفرافرة “وفد أسيوط” يرحب بقرار الحكومة استكمال ورصف طريق أسيوط ـ الفرافرة

حزب الوفد

رحب إسلام سعد خشبة القيادي بحزب الوفد بأسيوط بقرار باعتماد مبلغ 30 مليون جنيه من ميزانية المحافظة لاستكمال ورصف طريق أسيوط – الفرافرة بطول 168 كيلو مترا معتبرا هذا القرار خطوة جاده نحو التنمية الحقيقية لمحافظات الصعيد التي عانت من الإهمال والتهميش.

وقال خشبة ان حزب الوفد بالمحافظة لم يدخر جهدا في المطالبه بذلك وعرض تقارير عديدة تؤكد أهمية استكمال طريق أسيوط – الفرافرة على مسئولين من مختلف المستويات وذلك خلال السنوات الأربعة الأخيرة ولم نكل ولم نمل في المطالبه بحق ابناء أسيوط في التنمية الحقيقية.

وتابع خشبة ان المشروع كان احدى مشاريع التنمية التي اقترحها الوفد بأسيوط على الحكومة في الآونه الاخيره وقررت الحكومة تنفيذها.

الجدير بالذكر ان الحكومة قررت في الفتره الاخيره تنفيذ عدة افكار و مشاريع تنموية كان الوفد قد تبنى المطالبه بها ومنها مشروع المدينة الصناعية بالبداري ، مشروع القرية الذكية بأسيوط ، طريق أسيوط – الفرافرة ومن المتوقع ان يحقق المشروع الاخير زيادة كبيره في الرقعة الزراعية وينهي حالة العزلة التي تعيشها محافظة الوادي الجديد.

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أونا

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