تأجيل استئناف “شغب السبع عمارات” لـ21 سبتمبر

آجلت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة اليوم بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية نظر استئناف 15 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، بينهم 3 فتيات على خلفية اتهامهم بارتكاب وقائع شغب بمنطقة السبع عمارات إلى جلسة 21 سبتمبر القادم لحضور المتهمين من محبسهم .

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد رشوان، وحضور المستشار أحمد حبيب رئيس النيابة،قض قضت بمعاقبة 15 متهمًا بالحبس 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه،لاتهامهم في أحداث تظاهرات منطقة السبع عمارات.