أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل استئناف “شغب السبع عمارات” لـ21 سبتمبر

Google+ Print
تأجيل استئناف “شغب السبع عمارات” لـ21 سبتمبر تأجيل استئناف “شغب السبع عمارات” لـ21 سبتمبر

أرشيفية

آجلت محكمة جنح مستأنف الجديدة، المنعقدة اليوم بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية نظر استئناف 15 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، بينهم 3 فتيات على خلفية اتهامهم بارتكاب وقائع شغب بمنطقة السبع عمارات إلى جلسة 21 سبتمبر القادم لحضور المتهمين من محبسهم .

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد رشوان، وحضور المستشار أحمد حبيب رئيس النيابة،قض قضت بمعاقبة 15 متهمًا بالحبس 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه،لاتهامهم في أحداث تظاهرات منطقة السبع عمارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية