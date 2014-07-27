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مباحث كهرباء سوهاج تكثف من جهودها لضبط مخربين قاموا بنشر عامود ضغط عالى‎

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مباحث كهرباء سوهاج تكثف من جهودها لضبط مخربين قاموا بنشر عامود ضغط عالى‎ مباحث كهرباء سوهاج تكثف من جهودها لضبط مخربين قاموا بنشر عامود ضغط عالى‎

مديرية أمن سوهاج

تلقت قوة شرطة مباحث الكهرباء بمديرية أمن سوهاج بلاغ من مدير الخطوط بشركة كهرباء سوهاج يفيد قيام مجهولين “بنشر” عامود ضغط عالي بقرية القبيصات بمركز طهطا بهدف اسقاطه بعد ان توقعوا ان عملية النشر التى قاموا بها كفيلة بإسقاطه وفروا هاربين قبل ان يسقط عليهم الا ان عدم سقوطة سببه تحميله على الأسلاك المغذية لباقى الأعمدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة حيث تبين نشر العامود المغذي لمنطقة غرب طهطا وجهينة، من قاعدته السفلية دون ان يحدث سقوط للعامود بسبب تحميله علي أسلاك الضغط.

تحرر محضر بالواقعة ورجحت تحريات المباحث أن وراء الواقعة عمل تخريبي بهدف إفساد فرحة عيد الفطر.

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