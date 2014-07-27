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ظهور«سيد نفيسة» وانتقام«حبيشة» و«غالية» يخطفون الأضواء من أفلام العيد

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صنع في مصر

صنع في

تقرير : محمد الموجي

موسم أفلام العيد واحد من أهم مواسم السينما، حيث يحرص صناع السينما ونجومها على التواجد خلاله بعمل وربما بأكثر، والمشاهد آيضًا يحرص على مشاهدة هذه الأعمال، عقب 30 يوما من مشاهدة دراما رمضان.

الأمر مختلف هذا الموسم، فدراما رمضان مازلت تخطف الأضواء من أفلام العيد -التي لم يتجاوز عددها الـ 6أفلام-، فالجمهور مازال يتابع بشغف السبع وصايا انتظارًا لظهور: «سيد نفيسة» « أحمد فؤاد سليم»، وانتقام حبيشة «محمد رمضان» من ثروت«أحمد فؤاد سليم»، وشقيقته هو الآخر يسيطر على الجمهور، ومازال العد التنازلي لرحلة «سليم» في الانتقام من  «حمزة» طارق لطفي آيضًا مستمرة.. ويتساءلون بعد خروج عزيزة وموت زينات.. ما الذي ينتظر «غالية»  نيللي كريم في «سجن النسا»؟.

وبالرغم من طرح الإعلان التشويقي لأفلام العيد والتي  من بينها فيلما الفيل الأزرق وصُنع في مصر  إلا أن  دراما رمضان مازالت  تسيطر على أذهان الجمهور.

أفلام العيد : 

«الفيل الأزرق» بطولة، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد .

يدور الفيلم حول طبيب نفسي يعود لممارسة عمله بعد انقطاع 5 أعوام  ليجد أحد أصدقائه مريضا نفسيا بالمستشفى ومتهما بقتل زوجته .

الفيل-الازرق

الفيل-الازرق

«الحرب العالمية الثالثة» قصة وبطولة أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، إخراج أحمد الجندي

تبدأ أحداث الفيلم بتحول التماثيل الموجودة بمتحف إلى بشر، ليصطدم بها شاب،  ومن ثم تظهر المفارقات الكوميدية .

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الحرب العالمية الثالثة

«جوازة ميري» بطولة ياسمين عبد العزيز، حسن الرداد، كريم محمود عبدالعزيز، تأليف خالد جلال،  إخراج وائل إحسان .

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تبحث عن زوج، مما يتسبب في العديد من المشاكل والصراعات في إطار كوميدي .

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جوازة ميري

«صُنع في مصر» من بطولة أحمد حلمي،  ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، إدوارد، تأليف مصطفي حلمي،  إخراج عمرو سلامة .

يدور حول قصة شاب  يعاني الفشل وبلا طموح،  إلى أن تدخل روحه إلى جسد دبدوب «باندا» مما يتسبب له في العديد من المشاكل والمفارقات .

صنع في مصر

«عنتر وبيسة» بطولة محمد لطفي، أمينة، صوفينار، عبدالباسط حمودة، هشام إسماعيل، غسان مطر، سليمان عيد، تأليف سيد السبكي، إخراج محمد الطحاوي.

ويدور الفيلم حول 3 مساجين يخرجون من السجن ويرتكبون العديد من الجرائم من أجل العودة إليه مرة أخرى، هروبًا من الواقع .

عنتر وبيسة

عنتر وبيسة

«واحد بيسوق واتنين في صندوق» بطولة أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، وعايدة رياض، وعلاء مرسي، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، ووليد منصور، تأليف حازم متولي، وإخراج محمد جمال.

واحد بيسوق واتنين في الصندوق

واحد بيسوق واتنين في الصندوق

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