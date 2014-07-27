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وزير الكهرباء يعلن حالة الطوارئ ويبحث الاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر المبارك

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وزير الكهرباء يعلن حالة الطوارئ ويبحث الاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر المبارك وزير الكهرباء يعلن حالة الطوارئ ويبحث الاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر المبارك

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا ‏مع قيادات الوزارة وقيادات الشركة القابضة لكهرباء ورؤساء شركات التوزيع لبحث ‏استعدادات قطاع الكهرباء لاحتفالات وإجازة عيد الفطر المبارك.‏

وأصدر الدكتور شاكر تعليماته بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد أثناء صلاة العيد، إلى ‏جانب التنسيق مع وزارة الأوقاف للعمل على ترشيد الاستهلاك وخاصة بأجهزة التكييف ‏وضبطها على درجة حرارة 25 درجة مئوية، مع استمرار التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف ‏الحملات ضد سرقات التيار.‏

وأوضح أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف كافة المناورات والصيانات الدورية خلال أيام العيد ‏وخاصة فى أوقات الذروة وتخصيص غرف عمليات للمتابعة وذلك على مستوى كل شركة ‏وبإشراف رئيس الشركة، فضلا عن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على ‏مدار الساعة والتعامل السريع مع أى أعطال، مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات ‏الكهرباء وأطقم الصيانة على مدار الساعة.‏

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع ‏محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة لتأمين الإمداد بالتغذية ‏الكهربائية المنتظمة.‏

وأكد الدكتور شاكر أهمية الترشيد كسياسة ثابتة يقوم بها قطاع الكهرباء لما له من أثر ‏فى توفير الاستهلاك ينتج عنه توفير الاستثمارات لإنشاء محطات توليد للكهرباء، وما يتبعها ‏من تدعيم لشبكات النقل والتوزيع وكذلك توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.‏

وناشد الوزير المواطنين ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة وخاصة خلال أوقات الذروة ومع ‏ارتفاع درجات الحرارة ، وأكد حرص قطاع الكهرباء على تأمين التغذية الكهربائية ‏المستقرة ولكافة الأغراض كركيزة أساسية للتنمية.‏

وهنأ الوزير الشعب المصرى وقيادات وموظفى وعمال الوزارة والهيئات والشركات التابعة بحلول ‏عيد الفطر المبارك.‏

أ ش أ

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