وزير الكهرباء يعلن حالة الطوارئ ويبحث الاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر المبارك

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا ‏مع قيادات الوزارة وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء شركات التوزيع لبحث ‏استعدادات قطاع الكهرباء لاحتفالات وإجازة عيد الفطر المبارك.‏

وأصدر الدكتور شاكر تعليماته بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد أثناء صلاة العيد، إلى ‏جانب التنسيق مع وزارة الأوقاف للعمل على ترشيد الاستهلاك وخاصة بأجهزة التكييف ‏وضبطها على درجة حرارة 25 درجة مئوية، مع استمرار التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف ‏الحملات ضد سرقات التيار.‏

وأوضح أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف كافة المناورات والصيانات الدورية خلال أيام العيد ‏وخاصة فى أوقات الذروة وتخصيص غرف عمليات للمتابعة وذلك على مستوى كل شركة ‏وبإشراف رئيس الشركة، فضلا عن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على ‏مدار الساعة والتعامل السريع مع أى أعطال، مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات ‏الكهرباء وأطقم الصيانة على مدار الساعة.‏

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع ‏محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة لتأمين الإمداد بالتغذية ‏الكهربائية المنتظمة.‏

وأكد الدكتور شاكر أهمية الترشيد كسياسة ثابتة يقوم بها قطاع الكهرباء لما له من أثر ‏فى توفير الاستهلاك ينتج عنه توفير الاستثمارات لإنشاء محطات توليد للكهرباء، وما يتبعها ‏من تدعيم لشبكات النقل والتوزيع وكذلك توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.‏

وناشد الوزير المواطنين ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة وخاصة خلال أوقات الذروة ومع ‏ارتفاع درجات الحرارة ، وأكد حرص قطاع الكهرباء على تأمين التغذية الكهربائية ‏المستقرة ولكافة الأغراض كركيزة أساسية للتنمية.‏

وهنأ الوزير الشعب المصرى وقيادات وموظفى وعمال الوزارة والهيئات والشركات التابعة بحلول ‏عيد الفطر المبارك.‏

أ ش أ