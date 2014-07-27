محافظ أسيوط يأمر بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات خلال أيام عيد الفطر

قال صالح عبدالله حسين، مدير مديرية التموين بأسيوط، إن المديرية تقوم بوضع خطة لحملات مفتشى الرقابة التموينية والرقابة التجارية بالمديرية والإدارات الفرعية لمراقبة كافة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن والمناطق التجارية خلال فترة العيد من حملات صباحية ومسائية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، للتأكد من سير الأعمال دون أى مشكلات خلال فترة العيد والإستعداد لأى ظروف طارئة .

وأوضح صالح عبدالله حسين أن هذه الخطة تأتى لمتابعة مدى توافر كافة السلع بالأسواق لإستشعار أى نقص فى السلع الاساسية وسرعة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيزهافى الوقت المناسب لتحقيق التوازن والإستقرار بالإضافة إلى ضمان التأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة بالأسواق للإستهلاك الآدمى ومطابقتها لمواصفات الجودة القياسية ومراقبة تشغيل المخابز التى تعمل خلال ايام العيد والعمل على توفير رغيف الخبز وإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات والأوزان القانونية .

وأضاف مدير مديرية التموين بأسيوط انه يتم أيضاً مراقبة مدى إلتزام التجار بالإعلان عن اسعار السلع والبيع بها وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود مخالفات كما يتم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى والصحة ومباحث التموين للمرور على الأسواق والمحال العامة لضبط السلع الغير الصالحة للإستهلاك الآدمى وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة.

ومن جانبه أشار صالح إلى قيام المديرية خلال ايام العيد بإنشاء غرفة عمليات على مدى الـ 24 ساعة بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقى أى بلاغات او شكاوى على الخط 2325440 والعمل على سرعة حلها من خلال غرف العمليات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة.