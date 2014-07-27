عمرو عبد الحميد ينعى العمال المصريين الذين لقوا مصرعهم بليبيا

نعى الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، العمال المصريين الذين لقوا مصرعهم بالعاصمة الليبية طرابلس فى الساعات الأولى من صباح اليوم جراء سقوط صاروخ جراد على مسكنهم.

وقال عبدالحميد فى تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «رحم الله العمال المصريين الغلابة الذين استشهدوا اليوم في ليبيا. هؤلاء دماؤهم رخيصة.. لا حكومة ولا نشطاء ولا إعلام ولا يحزنون!».

وكان 23 عاملاً مصرياً لقوا مصرعهم بمنطقة الكريمية بالعاصمة الليبية طرابلس جراء سقوط صاروخ جراد على مسكنهم، ما أدى لمقتلهم جميعاً.