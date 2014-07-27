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تجدد القصف بين قوات اللواء «حفتر» و«أنصار الشريعة» ببنغازي

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تجدد القصف بين قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية «كرامة ليبيا»، الأحد، وكتائب «أنصار الشريعة» المسلحة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.
>وذكرت مصادر أمنية ببنغازي، الأحد، أن سلاح الطيران التابع لقوات حفتر شن هجوما على معاقل «أنصار الشريعة»، وتبادل الطرفان القصف؛ ما أدى إلى تعرض منطقة الليثي القديم أحد أماكن تمركز «أنصار الشريعة» إلى قصف شديد.
>تشهد مدينة بنغازي أعمالا عسكرية واسعة لسلاح الجو التابع لقاعدة بنينة العسكرية وقاعدة طبرق العسكرية منذ السادس عشر من مايو 2014 موعد انطلاق عملية «الكرامة» بين وحدات من الجيش الليبي يقودها اللواء خليفة حفتر ومجموعات مسلحة محسوبة على كتائب الثوار ويتقدمها تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي.

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