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جلد 5 أشخاص جاهروا بالإفطار خلال نهار رمضان في إيران

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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن 5 أشخاص جلدوا في الساحة العامة في مدينة كرمنشاه لتناولهم الطعام علانية خلال شهر رمضان.

ونقلت الوكالة عن على مظفري، رئيس القضاء في محافظة «كرمنشاه»، قوله: «قبل بضعة أيام رفض 5 أشخاص الإصغاء لتحذيرات عناصر من قوات الأمن وتناولوا الطعام علانية بشكل مقصود وانتهاكا للقانون، فتلقوا جلدات في الساحة العامة».
>وتطلق السلطات الإيرانية كل عام تحذيرات كي يلتزم الشبان بصيام رمضان بدقة فلا يأكلون ولا يشربون علانية. لكن بالرغم من هذه التحذيرات يمكن رؤية أناس أكثر فأكثر يأكلون ويشربون أو يدخنون بخاصة هذه السنة حيث يطول النهار وترتفع حرارة الجو.

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