الكهرباء: عمل تخريبي جديد ضد المنشآت الكهربائية يستهدف البرج رقم 128 قرب كفرالزيات

أعلنت اليوم الشركة القابضة لكهرباء مصر عن عمل تخريبي جديد ‏ضد المنشآت الكهربائية حيث تم مساء أمس تفجير أرجل البرج رقم 128 جهد فائق 500 ك.ف. ‏وذلك بين منطقتي بسوس وأبو زعبل على بعد عشرة كيلو مترات من مدينة كفر الزيات، ونتج عن ذلك ‏سقوط البرج وخروج وحدتين 1300 ميجا وات من محطة أبو قير، وتم العمل فورا على اعادة دخول ‏الوحدتين للعمل.‏

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه قد تم اجراء بعض المناورات والمعالجات للشبكة لتأمين التغذية ‏الكهربائية للمناطق المتأثرة من خلال وصلات بديلة لحين الانتهاء من اعمال الاصلاح التي قد ‏تستغرق من شهر الى شهر ونصف وبتكلفة اجمالية تصل إلى حوالي ثلاثة ملايين جنيه.‏

ونوهت الشركة بأن هذا العمل التخريبي يأتي في اطار سلسلة من الاعمال الارهابية والتخريبية التي ‏تتعرض لها المنشآت الكهربائية منذ عدة اشهر.‏

وتناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون بالإدلاء بالمعلومات التي تفيد جهات ‏التحقيق او تمنع حدوث اعمال تخريبية مستقبلا.‏

أ ش أ