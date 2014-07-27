الكهرباء: عمل تخريبي جديد ضد المنشآت الكهربائية يستهدف البرج رقم 128 قرب كفرالزيات

أعلنت اليوم الشركة القابضة لكهرباء مصر عن عمل تخريبي جديد ضد المنشآت الكهربائية حيث تم مساء أمس تفجير أرجل البرج رقم 128 جهد فائق 500 ك.ف. وذلك بين منطقتي بسوس وأبو زعبل على بعد عشرة كيلو مترات من مدينة كفر الزيات، ونتج عن ذلك سقوط البرج وخروج وحدتين 1300 ميجا وات من محطة أبو قير، وتم العمل فورا على اعادة دخول الوحدتين للعمل.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنه قد تم اجراء بعض المناورات والمعالجات للشبكة لتأمين التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة من خلال وصلات بديلة لحين الانتهاء من اعمال الاصلاح التي قد تستغرق من شهر الى شهر ونصف وبتكلفة اجمالية تصل إلى حوالي ثلاثة ملايين جنيه.
ونوهت الشركة بأن هذا العمل التخريبي يأتي في اطار سلسلة من الاعمال الارهابية والتخريبية التي تتعرض لها المنشآت الكهربائية منذ عدة اشهر.
وتناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون بالإدلاء بالمعلومات التي تفيد جهات التحقيق او تمنع حدوث اعمال تخريبية مستقبلا.
أ ش أ