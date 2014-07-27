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إحباط تهريب 604 قطع أثرية بحوزة عاملين بالمنيا

  • مصر
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أحبط رجال مباحث الآثار بالمنيا، الأحد، تهريب 604 قطع أثرية بحوزة عاملين بمدينة ملوي بالمحافظة.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من وحدة العميد عبدالسميع فرغلي، رئيس مباحث الآثار، بضبط 604 قطع أثرية بمنزل (جمال.ر.م)، 58 عامًا، عامل، ونجله، 32 عامًا، عامل.

والقطع الأثرية عبارة عن: 526 عملة معدنية ترجع للعصرين الفرعوني والروماني، و42 تمثالًا ترجع للعصر الفرعوني عبارة عن 7 تماثيل من الفخار، بالإضافة إلى قطع من البورسلين مختلفة الأحجام والأشكال، و30 تمثالًا مختلف الأشكال والأحجام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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