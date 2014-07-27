وفاة نجم الأوبرا الإيطالي كارلو بيرجونزي

توفي قبل أمس الجمعة نجم الأوبرا الإيطالي Carlo Bergonzi عن عمر ناهز الـ 90 عاماً.

وقد أعلن خبر وفاته Stefan Zucker أي رئيس Bel Canto.

Bergonzi ولد بتاريخ 13 تموز من العام 1924 في بلدة Vidalenzo الإيطالية، وفي سن الـ 14 بدأ تعلّم الموسيقى تحت إشراف Ettore Campogalliani.

من أبرز أعمال الرحل: Aida، و Trovatore، و Tosca، و Madama Butterfly، و La Bohème، وغيرها الكثير...

لا بد من الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

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