عادل لبيب: رفع 112.5 ألف طن مخلفات مباني وقمامة من 7 محافظات خلال شهر يوليو

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية أنه تم رفع حوالى 5ر112 ألف طن مخلفات خلال شهر يوليو من 7 محافظات هي مطروح ودمياط والغربية والدقهلية وقنا والبحر الأحمر والمنيا.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية له اليوم معلقا على تقرير تفصيلي اعدته الوزارة حول الموقف التنفيذي للقضاء علي مشكلة القمامة , ومخلفات المباني أن محافظات الغربية والبحر الأحمر ومطروح ودمياط هي الأكثر نشاطا في رفع مخلفات القمامة.

و اكد أن المتابعات الميدانية اوضحت ان المحافظات تسيير بخطى متقدمة وملحوظة فيما يتعلق بإنارة الطرق و صيانة أعمدة الإنارة وتزويدها بالكشافات الجديدة واصلاح الكابلات وتنفيذ منظومة النظافة والخطة الإستثمارية والعاجلة.

وقال :”أتابع بنفسي مدى تنفيذ المحافظات لبرامج الخطة الاستثمارية والعاجلة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الوزارة ، مع متابعة الجولات الميدانية للمحافظين والانجازات وكذلك العوائق التى تقف حجر عثره امام تنفيذ واستكمال بعض المشروعات الحيوية في المحافظات والتى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر والعمل على حلها فورا”.

/أ ش أ/