أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حملة الماجستير أمام "الوزراء" لمعرفة نتيجة مذكرة تعيينهم

Google+ Print
حملة الماجستير أمام "الوزراء" لمعرفة نتيجة مذكرة تعيينهم حملة الماجستير أمام "الوزراء" لمعرفة نتيجة مذكرة تعيينهم

تجمع عدد من حملة الماجستير، صباح اليوم الأحد، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، لمعرف نتائج مذكرة تقدموا بها إلى مجلس الوزراء، بشأن اعتماد تعيين حملة الماجستير 2013، عقب صدور قرار من الوزراء باعتماد تعيين جزء من حملة الماجستير.

وقال، أحمد صقر، أحد حملة الماجستير المتواجدين بمحيط الوزراء، إن قرار تعيين حملة الماجستير الذى صدر بحق زملاء لهم لم يشملهم بسبب تأخر اعتماد بعض الجامعات لنتائج الماجستير، مضيفا: "لقد تقدمنا بمذكرة إيضاحية لمجلس الوزراء فى شأن تأخر اعتماد نتائجهم، وهو سبب عدم شمولهم بقرار التعيين الأول".
>


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365