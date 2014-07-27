حملة الماجستير أمام "الوزراء" لمعرفة نتيجة مذكرة تعيينهم

تجمع عدد من حملة الماجستير، صباح اليوم الأحد، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، لمعرف نتائج مذكرة تقدموا بها إلى مجلس الوزراء، بشأن اعتماد تعيين حملة الماجستير 2013، عقب صدور قرار من الوزراء باعتماد تعيين جزء من حملة الماجستير.

وقال، أحمد صقر، أحد حملة الماجستير المتواجدين بمحيط الوزراء، إن قرار تعيين حملة الماجستير الذى صدر بحق زملاء لهم لم يشملهم بسبب تأخر اعتماد بعض الجامعات لنتائج الماجستير، مضيفا: "لقد تقدمنا بمذكرة إيضاحية لمجلس الوزراء فى شأن تأخر اعتماد نتائجهم، وهو سبب عدم شمولهم بقرار التعيين الأول".

>