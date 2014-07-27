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AS: جريزمان على أعتاب أتلتيكو مدريد

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AS: جريزمان على أعتاب أتلتيكو مدريد AS: جريزمان على أعتاب أتلتيكو مدريد

أكدت صحيفة أس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد أصبح على أعتاب إتمام صفقة جناح منتخب فرنسا وريال سوسيداد أنطوان جريزمان بصفقة قدرها 30 مليون يورو.

أتلتيكو الذي خسر من صفوفه كلا من دييجو كوستا وديفيد بيا وأدريان في خط الهجوم، يسعى لتعويضهم من خلال التعاقد مع الموهوب جريزمان.

وحسبما أشارت أس في تقريرها فأن أتلتيكو أتم بالفعل الاتفاق مع ريال سوسيداد من أجل انتداب جريزمان بصفقة قدرها 30 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الفريق الإسباني.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل أتلتيكو في الأيام القليلة المقبلة.

صاحب الـ23 عاما قدم أداء أكثر من رائع في الموسم الماضي مع سوسيداد جعله مطمع لكثير من أندية أوروبا على رأسهم موناكو وتوتنام.

ولكن دخول أتلتيكو بقوة في المفاوضات جعله على مقربه من البقاء في الدوري الإسباني.

جريزمان الذي يستطيع اللعب كجناح أيسر وخلف المهاجمين، سيعد نقطة قوة كبيرة للأتلتي إلى جانب ماريو ماندزوكيتش الكرواتي المنضم حديثا لأتلتيكو مدريد.

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