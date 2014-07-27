ويلشير عن التدخين: أنا نادم

أعرب جاك ويلشير متوسط ميدان أرسنال عن ندمه لما بدر منه مؤخرا بعد ظهوره مدخنا أثناء عطلته عقب نهاية كأس العالم.

وكانت صوراً قد أظهرت قيام ويلشير بالتدخين خلال تواجده بمدينة لاس فيجاس الأمريكية في عطلته عقب نهاية مونديال البرازيل، وهو الأمر الذي يتكرر للمرة الثانية في تسعة أشهر.

إذ سبق لويلشير القيام بالتدخين العام الماضي في واقعة أثارت استياء مدربه الفرنسي أرسين فينجر في وقتها.

وقدم ويلشير اعتذارا للجميع، يوم السبت بعد نهاية لقاء أرسنال الودي أمام نيويورك ريد بولز، قائلًا: " لقد ارتكبت خطأ، وبالطبع أنا نادم على ذلك".

و أضاف "الناس يخطئون، لقد فعلتها مره من قبل وقلت وقتها بأني ارتكبت خطأ، والآن ارتكبت الخطأ من جديد".

وأكمل " أنا لدي أطفال، لا أريد منهم بأن يكبروا ليفكروا بأن والدهم يدخن، سوف أتعلم من أخطائي".

وعلى الجانب الأخر أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن حديثا مطولا دار بين فينجر وجاك صاحب الـ22 عاما حول واقعة التدخين.

وأخبر فينجر ويلشير بأنه يجب أن يعمل على نفسه أكثر، فأن مسيرته المتوقع لها أن تكون كبيرة قد تنتهي قريبا بسبب ما يفعله.

ويعد ويلشير أحد المواهب الإنجليزية الكبيرة التي أكتشفها آرسين فينجر مع أرسنال، ليصبح الشاب عنصرا أساسيا في صفوف المدفعجية.