ضبط 1053 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 109616حكما قضائيا متنوعا بمختلف محافظات الجمهورية

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى عشرة أيام من ضبط 1053 قطعة سلاح نارى من بينهم 8 قطع من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية عدد 109616 حكما قضائياً متنوعا وإعادة 116 سيارة مُبلغا بسرقتها وضبط 4506 دراجة بخارية مخالفة.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية إعتباراً من 15 يوليو الجارى بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية إذ أسفرت جهودها عن ضبط ( 1045 ) قطعة سلاح نارى و”5356″ طلقة نارية مختلفة الأعيرة , و 11 قنبلة غاز.

> وتم ضبط ( 3 ) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم ( 19 ) قطعة سلاح نارى ،و( 7 ) تشكيلات عصابية متاجرة فى الأسلحة النارية وبحوزتهم (36) قطعة سلاح نارى.

وضبط أيضاً (2801) قطعة سلاح أبيض،و( 5 ) سجين هارب ،كما تم استهداف (10) بؤرة إجرامية بمديريات أمن ( القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط ، المنوفية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، أسيوط ، القاهرة ، الإسكندرية ) بعدة حملات أمنية،أسفرت عن ضبط ( 5787 ) حكم قضائى متنوع .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (109616)حكم قضائى متنوع ،وتم ضبط ( 4506 ) دراجة بخارية مخالفة .

وضبط ( 116 ) سيارة مُبلغ بسرقتها،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى استمرار توجيه الحملات الأمنية والعمل على ضبط كافة صور الخروج عن القانون .