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بالصور.. مباحث شبرا تضبط بائعاً متجولاً يبيع ملابس عسكرية

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بائع متجول يبيع ملابس عسكرية بشبرا

بائع متجول يبيع ملابس عسكرية بشبرا

نجحت مباحث شبرا الخيمة فى ضبط محمد عبد الله 28 سنة بائع متجول أثناء قيامه ببيع ملابس عسكرية خاصة بالقوات المسلحة والشرطة بدون تصريح أسفل الطريق الدائري، دائرة القسم.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بالواقعة، وبالفحص تبين ضبط 3 تي شيرت مدون عليه كلمة صاعقة ، و5 تي شيرت أسود اللون مدون عليه كلمة POLICE، و 2 بياده خاصين بالشرطة، والقوات المسلحة، و5 قايش، و5 مظلات خاصين بالقوات المسلحة، و8 بادج مدون عليه جهورية العربية وعلم مصر، و16 بادج رسم نسر، و8 بادج قوات مسلحة، و8 بادج مدون عليها الجيش المصري، و8 بادج مدون عليها الصاعقة، و8 بادج مدون عليهم باللغة الإنجليزية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وأنه تحصل عليها من أحد التجار بميدان رمسيس بالقاهرة، ويقوم ببيعها للمجندين .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1981 إدارى قسم قليوب لسنة 2014 ،وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

بائع متجول يبيع ملابس عسكرية

بائع متجول يبيع ملابس عسكرية

 

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